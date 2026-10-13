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Ungheria adotta prima legge che elimina disposizioni anti-Lgbt+ di Orbán

(ANSA-AFP) - BUDAPEST, 13 OTT - I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-Lgbtq contenute in una legge del 2021 sulla "tutela dei minori", adottata sotto la guida dell'ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte da Orbán alla comunità Lgbtq da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l'incarico a maggio. (ANSA-AFP).

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