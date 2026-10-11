ROMA, 11 OTT - Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del Paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone dalle zone colpite dall'alluvione, ma cinque risultano ancora disperse, scrive la Bbc online. Si ritiene che l'alluvione sia stata causata da una frana a monte del fiume Budhi Gandaki, nel distretto di Gorkha, un'importante via navigabile vicino alla capitale Kathmandu. Diversi video sui social media mostrano case e capannoni spazzati via dal fiume in piena che scorre tra alte montagne. Non è ancora chiaro quanti dei piccoli villaggi nella zona montuosa siano stati colpiti. Finora, quattro ponti e quasi una ventina di case sono stati spazzati via, così come un campo presso un impianto idroelettrico lungo il fiume. Il Nepal sta ancora cercando di riprendersi dalle catastrofiche inondazioni e frane che hanno colpito le sue città di confine con il Tibet due mesi fa, spazzando via migliaia di case, distruggendo infrastrutture energetiche cruciali e causando migliaia di morti e dispersi.
Un'altra alluvione lampo colpisce il Nepal, case spazzate via e villaggi evacuati
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