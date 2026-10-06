(ANSA-AFP) - ROMA, 06 OTT - Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. "La maggior parte (di questi velivoli) è stata abbattuta dalla difesa antiaerea" - inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale - ha precisato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale Tass, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca - situata a centinaia di chilometri dal confine ucraino - registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia di Mosca, ha riferito il governatore regionale Andrej Vorob'ëv, segnalando inoltre danni alle abitazioni in diverse località. Mosca, che nega di prendere di mira infrastrutture civili, ha intensificato i bombardamenti sul territorio ucraino nelle ultime settimane. Domenica, l'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente "intensificato" gli attacchi contro le infrastrutture ucraine, in risposta alle dichiarazioni del presidente Volodymyr Zelensky, il quale aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. (ANSA-AFP).
Una vittima nell'attacco ucraino con 650 droni su Mosca
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