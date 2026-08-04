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Una persona investita da un treno nel Torinese, è grave

TORINO, 04 AGO - Una persona è stata investita da un treno a Trofarello (Torino). L'incidente è avvenuto all'altezza di un passaggio a livello, in via Torino. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero. L'équipe regionale del servizio di elisoccorso ha trasportato la persona ferita al Cto di Torino.

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