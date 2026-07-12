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Un sub amatoriale trova un cadavere nel lago Maggiore

MILANO, 12 LUG - Un sub amatoriale ha trovato un corpo nelle acque del lago Maggiore a Castelveccana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Sul posto, in località Caldé, stanno intervenendo i vigili del fuoco con autopompa e battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori, l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Malpensa. Sul posto anche la guardia costiera.

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