MILANO, 12 LUG - Un sub amatoriale ha trovato un corpo nelle acque del lago Maggiore a Castelveccana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Sul posto, in località Caldé, stanno intervenendo i vigili del fuoco con autopompa e battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori, l'elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Malpensa. Sul posto anche la guardia costiera.
Un sub amatoriale trova un cadavere nel lago Maggiore
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