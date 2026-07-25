ROMA, 25 LUG - Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino alla città spagnola di Valencia: lo ha dichiarato il ministero dell'interno, ripreso dai media iberici. La vittima è stata ritrovata in un'auto in un burrone nella cittadina di Manises, a centinaia di chilometri di distanza dagli altri gravi incendi che si stanno propagando nei pressi di Madrid.
Un morto in un incendio boschivo vicino Valencia in Spagna
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...