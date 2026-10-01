ROMA, 01 OTT - È stato presentato, nell'ambito della 78ª edizione del Prix Italia a L'Aquila, il volume 'Umanesimo Tecnologico. Le eccellenze italiane nell'Intelligenza Artificiale', realizzato dal Ministero degli Esteri e curato scientificamente da Airi - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale. Il volume ha raccolto 84 esperienze italiane di eccellenza nell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale alla ricerca e all'industria, coinvolgendo imprese, startup, università e centri di ricerca in 11 settori strategici, dall'automotive all'energia, dalla logistica all'aerospazio, dall'agroalimentare alla salute. L'opera ha valorizzato un modello di innovazione nel quale l'IA si è integrata con competenze, ricerca e capacità produttiva, contribuendo a rendere più efficienti, sostenibili e sicuri processi, infrastrutture e servizi. In questa prospettiva, il volume ha promosso una visione di 'Umanesimo Tecnologico', fondata sulla complementarità tra Intelligenza Artificiale e competenze umane. Il volume è stato concepito come strumento di diplomazia della crescita e destinato alla diffusione internazionale attraverso la rete delle Ambasciate, dei Consolati e degli Istituti Italiani di Cultura, contribuendo a promuovere all'estero le eccellenze italiane nell'innovazione e nell'IA.
Un libro a cura del Maeci illustra le eccellenze italiane nell'AI
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