Un fumetto per le scuole racconta il sisma del '76 in Friuli

TRIESTE, 28 APR - Prenderà il via domani la distribuzione capillare nelle scuole secondarie di primo grado del territorio del fumetto intitolato L'urlo dell'Orcolat, realizzato in occasione del 50/mo anniversario del terremoto in Friuli. Lo annuncia l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando come "l'unione tra la memoria storica e il linguaggio dei giovani sia fondamentale per radicare una solida cultura della prevenzione". Il fumetto - informa la Regione Fvg - è il primo numero della nuova collana "L'Equazione racconta", lo spin-off del progetto multidisciplinare "L'attimo decisivo" che sarà dedicato agli eventi più significativi della storia della Protezione civile italiana. "L'attimo decisivo" è realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile e promosso dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito, per portare la protezione civile tra i banchi di scuola. L'urlo dell'Orcolat propone una narrazione originale del sisma del 1976, in cui il linguaggio del fumetto si intreccia con i racconti popolari friulani e la documentazione storico-fotografica dell'epoca. Il risultato è un racconto, capace di avvicinare studenti e studentesse alla storia sismica del territorio e di favorire una maggiore consapevolezza del rischio. La sceneggiatura è stata affidata a Roberto Gagnor, mentre i disegni sono a cura dell'illustratore Andrea Riccadonna. Protagonista e narratore è l'Orcolat, figura leggendaria della tradizione friulana: un gigante roccioso che, secondo il folklore, scuote le montagne generando distruzione e paura. Sarà proprio lui a guidare il lettore attraverso gli eventi, svelando la sua vera natura, fino all'incontro con uno dei suoi principali "antagonisti": Giuseppe Zamberletti, figura chiave nella gestione dell'emergenza e poi della ricostruzione.