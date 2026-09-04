TORINO, 04 SET - Un detenuto di 57 anni si è tolto la vita nel carcere di Verbania. A quanto si apprende da fonti informate, l'uomo si è impiccato nel bagno della cella che divideva con altri detenuti, utilizzando un cappio artigianale ricavato da uno strofinaccio. La scoperta è avvenuta intorno alle 4 di questa mattina. "Quanto accaduto è quanto avevamo già preannunciato dopo che un detenuto si era tolto la vita a Biella. Con il 30% di polizia penitenziaria in meno negli istituti continueremo ad assistere a drammi inaccettabili", dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp. "Le carceri italiane sono ormai al completo sfascio e nella più totale disorganizzazione: servono interventi immediati", aggiunge Beneduci.
Un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Verbania
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