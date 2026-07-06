GENOVA, 06 LUG - Un ultranovantenne savonese avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta stamani nella loro casa di Savona. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo presenta alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri.
Ultranovantenne spara alla moglie durante lite, donna in condizioni critiche
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