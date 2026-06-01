Ultraleggero si schianta tra le case, un morto e un ferito grave

BERGAMO, 01 GIU - È di un morto e un ferito grave il bilancio dello schianto di un ultraleggero Cessna 152 oggi pomeriggio a Valbrembo, nel Bergamasco. Il velivolo si è schiantato in via San Giovanni Bosco, sfiorando case e auto della zona. A bordo del velivolo, secondo le prime informazioni, un istruttore e il suo allievo che, probabilmente, stavano tentando di atterrare.