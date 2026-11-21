ROMA, 21 NOV - Una petroliera in uscita dallo Stretto di Hormuz è stata colpita nella sala macchine da un "proiettile non identificato": lo riferisce United Kingdom Maritime Trade Operations. L'agenzia marittima ha precisato che l'incidente è avvenuto a 17 miglia nautiche (circa 31 km) a est di Khasab, in Oman. Non sono stati segnalati feriti. In precedenza, l'agenzia aveva riferito che un'altra petroliera era stata colpita a 11 miglia nautiche (20 km) a nord di Khasab.
Ukmto, 'seconda petroliera colpita a Hormuz, nessuna vittima'
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