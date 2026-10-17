ROMA, 17 OTT - Una petroliera è stata attaccata con un razzo anticarro Rpg lanciato da una piccola imbarcazione a 78 miglia nautiche (145 chilometri) a nord-est di Jubail, sulla costa dell'Arabia Saudita. Lo riferisce Al Jazeera, citando l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto. L'attacco è avvenuto venerdì alle 19.22 GMT e ha danneggiato la parte posteriore sinistra dell'imbarcazione, secondo quanto riferito dall'agenzia. Tutti i membri dell'equipaggio sono al sicuro e sono stati identificati.
Ukmto, petroliera colpita da razzo da piccola imbarcazione vicino alla costa saudita
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