Ue, 'trattamento attivisti Flotilla inaccettabile, siano rilasciati'

(vedi il servizio delle 21.01) BRUXELLES, 20 MAG - "Il trattamento degli attivisti della flottiglia nel video condiviso dal Ministro Ben Gvir è completamente inaccettabile, come indicato anche dai suoi stessi colleghi di governo. Pur opponendoci alle flottiglie per i rischi che comportano, ogni persona fermata deve essere trattata con sicurezza e dignità e in conformità al diritto internazionale". Lo afferma sui social il portavoce del Servizio per l'azione esterna dell'Ue, Anouar El Anouni, chiedendo "al governo israeliano di garantire la protezione e un trattamento dignitoso a questi attivisti, tra cui diversi cittadini dell'Ue, e il rilascio rapido di tutti i detenuti".