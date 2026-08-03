BRUXELLES, 03 AGO - La notifica della chiusura di Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna è arrivata questa mattina a Bruxelles. Il ripristino dei controlli è partito il primo agosto e durerà un mese e, si legge nella notifica, è motivato dalla "minaccia alla pubblica sicurezza e alla gestione dei flussi migratori legata ai recenti eventi nella città autonoma spagnola di Ceuta".
Ue, arrivata la notifica italiana sui controlli Schengen con la Spagna
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