STRASBURGO, 17 SET - "Come la presidente von der Leyen ha chiarito ieri, la proposta del potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno ma per la nostra comune forza". Lo sottolinea un portavoce della Commissione Ue replicando a Donald Trump sulla proposta del Canada come membro associato dell'Unione.
Ue a Trump, 'l'alleanza con il Canada non è contro qualcuno'
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