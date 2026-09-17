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Ue a Trump, 'l'alleanza con il Canada non è contro qualcuno'

STRASBURGO, 17 SET - "Come la presidente von der Leyen ha chiarito ieri, la proposta del potenziamento della partnership con il Canada non è contro qualcuno ma per la nostra comune forza". Lo sottolinea un portavoce della Commissione Ue replicando a Donald Trump sulla proposta del Canada come membro associato dell'Unione.

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