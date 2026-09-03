LONDRA, 03 SET - Le crisi internazionali - dall'escalation delle tensioni con la Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina al conflitto fra Usa e Iran - sono fra i temi in discussione nel faccia a faccia di oggi a Downing Street fra il presidente francese Emmanuel Macron e il nuovo premier laburista britannico Andy Burnham: suggello della prima visita di un leader di un Paese dell'Ue a Londra dopo il passaggio di consegne di luglio sull'isola fra l'impopolare Keir Starmer e Burnham. Lo sottolineano i media, indicando tuttavia fra le priorità in discussione anche quella del reset dei rapporti post Brexit fra Londra e Bruxelles e soprattutto quella del contrasto del flusso di sbarchi di migranti illegali in Inghilterra, provenienti dalla Francia attraverso la Manica. Sui rapporti con l'Ue, si sofferma in particolare il Financial Times, evocando la volontà del successore di Starmer di sollevare la questione dell'impatto negativo dell'utilizzo del brand 'Made in Europe' sull'agricoltura e sull'industria dell'acciaio del Regno Unito: questione su cui peraltro proprio Parigi appare particolarmente rigida, stando al giornale della City. Mentre per quel che riguarda il dossier immigrazione, un segnale positivo verso le esigenze britanniche viene individuato nel preannuncio francese della formazione di un team di polizia ad hoc incaricato nelle intenzioni dichiarate di contrastare le partenze delle "small boat" degli scafisti dalla costa attorno a Calais. Ieri, in ogni caso, Macron e Burnham hanno avuto un primo scambio all'apparenza cordiale a margine dell'inaugurazione al British Museum della mostra-evento dedicata all'esposizione del celebre arazzo medievale di Bayeux, prestato per la prima volta dalla Francia al Regno: mostra aperta da re Carlo III e dalla regina Camilla, assieme al presidente francese e alla sua consorte, dopo una prevendita record online di biglietti.
Ucraina, migranti e rapporti Ue-Gb in faccia a faccia fra Burnham e Macron
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