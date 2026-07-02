KIEV, 02 LUG - E' salito ad almeno due morti il bilancio dei raid ucraini che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità locali. "Il nemico ha nuovamente lanciato un massiccio attacco contro la regione utilizzando droni, missili balistici e da crociera", ha dichiarato stamattina il capo dell'amministrazione militare Mykola Kalachnyk, specificando che cinque distretti sono stati colpiti. Il bilancio precedente parlava di cinque feriti. Segnalati diversi incendi
Ucraina, due morti nei raid russi di stanotte su Kiev
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