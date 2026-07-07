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Ucraina: A Belgorod 1 persona morta nell'attacco con droni ucraini

(ANSA-AFP) - ROMA, 07 LUG - Una persona è rimasta uccisa in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. I raid sono stati compiuti con l'uso di droni a lungo raggio da parte dell'Ucraina. Lo hanno riferito funzionari ucraini. Il governatore regionale ad interim di Belgorod, Aleksandr Shuvaev, ha affermato che diversi attacchi missilistici ucraini hanno preso di mira la città e il distretto circostante. "Nel villaggio di Belovskoye, un civile è stato ucciso a seguito del primo attacco missilistico", ha dichiarato Shuvaev sulla piattaforma statale MAX. Ha aggiunto che gli attacchi hanno provocato un incendio in un'infrastruttura nella città di Belgorod e che i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha segnalato su MAX una serie di intercettazioni di droni intorno alla capitale russa. Le dichiarazioni indicavano che circa 14 droni erano stati abbattuti mentre si avvicinavano alla città. Non ha segnalato vittime o danni significativi. (ANSA-AFP).

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