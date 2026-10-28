ROMA, 28 OTT - "Da osservatore esterno è presto per dare un giudizio complessivo dell'esito delle elezioni visto che non è ancora definitivo lo scrutinio del voto per posta. Tuttavia possiamo segnalare tre punti importanti: l'altissima affluenza al voto di tutti gli israeliani, compresa la fascia di popolazione araba, che ha partecipato per più dell'80%; la vivacità e la correttezza della democrazia israeliana sulla libera espressione del voto, esperienza impedita nella stragrande maggioranza dei paesi confinanti; bisognerà aspettare tutte le fasi successive perché le possibili combinazioni di governo sono innumerevoli". Così, all'ANSA, Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
Ucei, 'correttezza democrazia Israele sulla libera espressione del voto'
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