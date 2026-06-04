Ucciso un casco blu nel sud del Libano, altri due feriti

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 04 GIU - Un casco blu è morto in Libano questa mattina presto a causa delle ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione vicino Marjayoun nel Libano sudorientale. Lo ha confermato la stessa Unifil su X, aggiungendo che "due altri caschi blu, che hanno riportato anch'essi ferite, stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil". (ANSA-AFP).