Ucciso per difendere la figlia, convalidato arresto

PORDENONE, 03 GIU - Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l'arresto di Fabrizio Barberini, operaio, di 50 anni, accusato dell'omicidio di Marius Adrian Dorobantu, di 59 anni, avvenuto a Porcia, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. La decisione arriva dopo l'udienza di convalida durante la quale la difesa aveva avanzato richieste alternative alla detenzione, sostenendo una ricostruzione dei fatti differente rispetto all'impianto accusatorio e sollecitando misure meno afflittive, come i domiciliari o l'obbligo di dimora, per poter continuare a lavorare e sostenere economicamente l'ex compagna e i tre figli minori. Intanto, proseguono le attività investigative disposte dalla Procura. Nella giornata odierna è stato effettuato un sopralluogo nell'abitazione teatro dei fatti. Secondo quanto riferito all'ANSA dall'avvocato Giorgio Mazzuccato, che assiste l'indagato, dagli accertamenti eseguiti non sarebbero emersi nuovi elementi di rilievo. Il legale ha inoltre annunciato di avere depositato un'istanza urgente per ottenere l'autorizzazione a documentare con fotografie e riprese video le condizioni fisiche del proprio assistito all'interno del carcere. L'obiettivo, spiega la difesa, è certificare le numerose ferite riportate dall'uomo e sostenere la tesi secondo cui sarebbe stato aggredito dalla vittima prima degli eventi al centro dell'indagine.