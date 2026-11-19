ROMA, 19 NOV - È definitiva la condanna all'ergastolo per Giampaolo Amato, 66 anni, ex medico della Virtus e noto oftalmologo bolognese, accusato degli omicidi della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, commessi, in ipotesi di accusa, con un mix di farmaci, Sevloflurano e Midazolam. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione collegiale della Cassazione accogliendo la richiesta del Procura generale e rigettando quella dei difensori.
Uccise moglie e suocera, ergastolo definitivo per Amato
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