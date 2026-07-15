LORETO, 15 LUG - Si svolgeranno domani, 16 luglio, nella Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto i funerali di Luigia Fortunato, la 33enne, madre di un bimbo di 7 anni, originaria di Cerignola (Foggia), uccisa in casa la sera del 9 luglio dal marito Sami Khemaies, 39 anni, tunisino, con circa 50 coltellate. La celebrazione sarà presieduta da monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio. "Nel rispetto della riservatezza richiesta in questo momento di dolore, - fa sapere la Delegazione pontificia di Loreto - non sarà consentito l'accesso della stampa all'interno della Basilica durante la celebrazione delle esequie". Nella stessa giornata dei funerali, come già annunciato dal Comune, per voce del sindaco Moreno Pieroni, è proclamata una giornata di lutto cittadino. Per testimoniare il "ricordo e la vicinanza dell'intera città", venerdì 17 luglio alle ore 21.15 si terrà una fiaccolata silenziosa in memoria di Luigia, promossa dal Comune di Loreto, dalla Delegazione Pontificia e dalle Parrocchie della Prelatura Lauretana che prenderà avvio da Piazzale Europa percorrendo via Bramante, il centro storico fino a Piazza della Madonna dove, sul sagrato l'Arcivescovo guiderà un momento di riflessione.
Uccisa dal marito, domani funerali di Luigia nella Basilica di Loreto
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiLORETO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...