È stata allestita a partire dalle 14 di oggi, nella casa funeraria 'De Bonis' di viale Gabriele D'Annunzio 93, a Città Sant'Angelo, la camera ardente di Maria Spinelli, la 22enne abruzzese morta nella notte tra sabato e domenica scorsi nella sparatoria avvenuta ad Aarau, in Svizzera, durante un rave party. La salma della giovane era arrivata a destinazione nella tarda serata di ieri. Cittadinanza, parenti e amici potranno rendere l'ultimo saluto alla 22enne, che da circa sei mesi si era trasferita in Svizzera, dove aveva trovato lavoro. La salma era partita ieri dalla Svizzera. A seguire il feretro, su un secondo mezzo con autista messo a disposizione dal Consolato italiano a Basilea, c'era la mamma della 22enne, insieme agli altri due figli. I funerali si svolgeranno domani, domenica 6 settembre, alle 15, nella Collegiata di San Michele Arcangelo, sempre a Città Sant'Angelo. In occasione dei funerali sono previste modifiche alla viabilità cittadina.
Uccisa al rave in Svizzera, aperta la camera ardente a Città Sant'Angelo
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...