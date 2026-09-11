CAGLIARI, 11 SET - Ha ucciso la moglie, forse avanti ad alcuni familiari, poi ha chiamato i carabinieri per confessare quanto aveva fatto. Femminicidio oggi pomeriggio a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari: un 81enne ha ucciso la moglie coetanea. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Non si conoscono i contorni della vicenda e non si sa se l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e del Comando provinciale di Cagliari.
Uccide la moglie 81enne nel Cagliaritano e poi chiama i carabinieri
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