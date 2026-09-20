MOSCA, 20 SET - Il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma (la camera bassa del Parlamento) con il 49,4% dei voti, secondo un exit poll della televisione di Stato. Un risultato quasi uguale a quello di cinque anni fa, quando, con il 49,8% dei voti, Russia Unita si aggiudicò 324 dei 550 seggi della Duma.
Tv, il partito Russia Unita di Putin vince le elezioni con il 49,4%
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