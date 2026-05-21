VERBANIA, 21 MAG - Sono arrivate una condanna e una assoluzione per i due imputati che avevano scelto il rito abbreviato nel processo in primo grado a Verbania per la morte di Margherita Lega, la donna precipitata da una teleferica, nel luglio del 2024, all'Alpe Drocala, nel territorio comunale di Calasca-Castiglione nel Verbano-Cusio-Ossola, mentre caricava sull'impianto a fune i bagagli che lei, il marito e i due figli di nove e cinque anni avevano con sé per trascorrere alcuni giorni di vacanza in un ecovillaggio a contatto con la natura. Il gup Rosa Maria Fornelli ha assolto Damiano Brega, il titolare dell'autorizzazione a costruire l'impianto a fune destinato al trasporto di legna ma utilizzato anche dagli ospiti della struttura ricettiva per il trasporto di bagagli, perché il fatto non costituisce reato. Condannato a otto mesi Franco Baldacci, l'uomo che, ignaro del fatto che a valle vi fosse qualcuno intento a caricare i bagagli, da monte materialmente azionò l'impianto sul quale si trovava la donna. Per entrambi il pm Nicola Mezzina aveva chiesto un anno e quattro mesi. Le motivazioni arriveranno in novanta giorni. Per il terzo imputato, Marco Bertaglia, il presidente dell'associazione Comunità Rigenerative, l'ecovillaggio dove la donna e la famiglia avrebbero dovuto trascorrere la vacanza, la giudice ha invitato il pm a riformulare il capo d'imputazione, rimuovendo l'aggravante contestata riguardante la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'imputato aveva chiesto di patteggiare un anno e quattro mesi. Il suo legale, nelle scorse ore, ha rinunciato all'incarico. Oggi, in aula, era difeso dall'avvocato Paolo Ricci, nominato d'ufficio. La prossima udienza si terrà il 16 giugno.
Turista morta sulla teleferica, a Verbania una condanna e un'assoluzione
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