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Turchia, 'su armeni da Israele posizione politica'

ISTANBUL, 28 GIU - La Turchia ha attaccato duramente Israele per aver definito i massacri degli armeni avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale un genocidio, etichettandoli come una decisione "politica" per coprire i propri crimini. "Il governo israeliano, che ha perseguitato sistematicamente il popolo palestinese sotto gli occhi del mondo intero ed è sotto processo presso la Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di aver commesso un genocidio contro la popolazione di Gaza, sta cercando di insabbiare i propri crimini attraverso la decisione politica che ha adottato, in merito agli eventi del 1915", ha affermato il ministero degli Esteri.

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