ROMA, 18 SET - Sindacati, organizzazioni per i diritti umani e associazioni della società civile tunisina hanno convocato per domani un corteo a Tunisi per chiedere la liberazione dei quattro attivisti della Flotilla Soumoud ancora detenuti e attualmente in sciopero della fame. La manifestazione partirà alle 17 dalla sede del Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt). L'appello è stato lanciato dal Comitato nazionale per la difesa degli attivisti della Flotilla Soumoud e del diritto palestinese ed è sottoscritto, tra gli altri, dal sindacato Ugtt, dall'Ordine nazionale degli avvocati, dalla Lega tunisina per i diritti umani (Ltdh), dallo Snjt, dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) e dall'Associazione tunisina delle donne democratiche (Atfd), oltre che da diverse organizzazioni impegnate a sostegno della causa palestinese. I 4 attivisti sono Wael Naouar, Ghassen Henchiri, Ghassen Boughdiri e Nabil Chennoufi, detenuti nel carcere di Mornaguia: tre di loro sono all'ottavo giorno di sciopero della fame, mentre per Naouar sono 33 e i promotori sostengono che le sue condizioni di salute siano diventate particolarmente preoccupanti. L'11 settembre il giudice ha disposto una proroga di quattro mesi della detenzione preventiva dei quattro attivisti. Il procedimento risale allo scorso marzo ed è legato alla gestione della Flotilla Soumoud, iniziativa organizzata per rompere il blocco di Gaza. L'inchiesta giudiziaria comprende accuse relative, tra l'altro, a riciclaggio di denaro, frode e irregolarità nella gestione dei fondi raccolti.
Tunisia, società civile in piazza per liberazione attivisti della Flotilla Soumoud
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