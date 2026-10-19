WASHINGTON, 19 OTT - Donald Trump è tornato ad attaccare Volodymyr Zelensky. "Non sa di cosa parla, forse è tempo che ci sia qualcun altro a guidare i negoziati", ha detto il presidente parlando con i giornalisti. "Se mi avesse dato retta nello Studio Ovale, avrebbe concluso un accordo migliore molto tempo fa", ha aggiunto.
Trump, 'Zelensky non sa di cosa parla, dovrebbe esserci un altro a negoziare'
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