Trump, 'vogliamo separare la questione Libano dai negoziati con l'Iran'

WASHINGTON, 03 GIU - Donald Trump vuole separare la questione del Libano dai negoziati in corso con l'Iran. "Stiamo cercando di tenere le due questioni separate. Voglio dire, è una situazione di natura ben diversa. Abbiamo effettivamente parlato con Hezbollah per la prima volta in assoluto. Sappiamo che i contatti ci sono stati. Ieri hanno acconsentito: non spareranno. E nemmeno Israele sparerà", ha replicato il tycoon alla domanda sia possibile raggiungere un accordo con l'Iran senza che Israele cessi le proprie ostilità in Libano. "Vorrei mantenere le due cose distinte. Vorrei separare le questioni, perché sono effettivamente diverse", ha aggiunto.