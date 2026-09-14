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Trump, 'Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici'

WASHINGTON, 14 SET - "L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso! L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran". Lo scrive Donald Trump su Truth.

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