Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump torna ad attaccare la Fed sui tassi di interesse ma non il presidente Warsh

WASHINGTON, 01 OTT - Donald Trump torna ad attaccare la Federal Reserve sul rialzo dei tassi di interesse ma si astiene dal criticare direttamente il presidente Kevin Warsh che lui stesso ha scelto. "Voglio che voti come preferisce. Personalmente avrei votato contro il rialzo, perché abbiamo l'inflazione completamente sotto controllo... Il problema è che i tassi di interesse danneggeranno la nostra crescita", ha detto il tycoon parlando con i giornalisti per di partire per un viaggio che lo porterà in Texas e Oklahoma. "La questione è diventata molto politica. Non ce l'ho con te, Kevin. Penso che sia un peccato. Non è giusto. Stiamo superando brillantemente l'ostacolo dei tassi di interesse. Ma se non fossimo costretti a farlo, sarebbe fantastico", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...