ROMA, 20 SET - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, con un post su Truth che il suo Paese sta creando una "Forza per l'Intelligenza Artificiale", simile alla "Forza Spaziale" istituita nel 2019. "Sto creando la Forza per l'Intelligenza Artificiale, proprio come ho fatto con la Forza Spaziale, che ha riscosso un enorme successo nel mio primo mandato - ha scritto - . Non ostacoleremo né soffocheremo in alcun modo la crescita di questo incredibile settore. Al contrario, lo sosterremo, lo aiuteremo e lo vigileremo durante la sua espansione! Tuttavia, saremo anche pronti a contrastare le attività illecite, e possiamo farlo con grande facilità grazie al nostro sistema di giustizia penale e civile già esistente" ha scritto aggiungendo che "lo zar" della nuova forza sarà annunciato a breve. "Solo candidati con un QI elevato sono pregati di candidarsi! L'intelligenza artificiale è la prossima rivoluzione industriale, o Internet, ma sarà ancora più grande e di maggiore impatto, arrivando potenzialmente a rappresentare fino al 25% del PIL del nostro Paese" ha aggiunto. "Siamo all'avanguardia rispetto alla Cina e al resto del mondo, e intendo mantenere questa posizione".
Trump, 'sto per creare la Forza per l'IA, simile alla Forza Spaziale del 2019'
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