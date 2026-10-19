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Trump, 'sto negoziando con la Russia su Ucraina, Iran e ostaggi'

WASHINGTON, 19 OTT - Donald Trump ha detto di essere nel mezzo di "negoziati con la Russia" per raggiungere un accordo "in Ucraina". Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca il tycoon ha aggiunto "sto negoziando" con Mosca "sull'Iran, perché non ha fatto nulla di male lì" e "sto negoziando per gli ostaggi".

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