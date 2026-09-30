WASHINGTON, 30 SET - Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della Raf di Fairford. "Ci stiamo lavorando proprio ora. Stiamo esaminando la questione. La stiamo analizzando a fondo", ha detto Donald Trump nello Studio Ovale.
Trump, 'stiamo studiando risposta all'Iran per il ruolo a Fairford'
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