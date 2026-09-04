NEW YORK, 04 SET - L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per il dopo-guerra in Medio Oriente. L'iniziativa è ancora nelle fasi iniziali e ha come obiettivo contenere l'Iran e estendere gli accordi di Abramo per normalizzare i rapporti di Israele con i Paesi dell'area. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali sulla pianificazione del dopo guerra incombono però due eventi, le elezioni in Israele in ottobre e le midterm negli Stati Uniti.
'Trump sta lavorando ad un piano per il dopo-guerra in Medio Oriente'
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