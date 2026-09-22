WASHINGTON, 22 SET - "Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni" di medio termine. Lo ha detto Donald Trump all'Onu suscitando l'applauso dell'Assemblea generale quando ha ribadito che Teheran "non avrà mai l'arma nucleare". "Devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. E se li devo annientare li annienterò rapidamente", ha aggiunto Trump. "Ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni", ha ribadito.
Trump, 'sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le midterm'
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