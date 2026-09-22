Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le midterm'

WASHINGTON, 22 SET - "Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni" di medio termine. Lo ha detto Donald Trump all'Onu suscitando l'applauso dell'Assemblea generale quando ha ribadito che Teheran "non avrà mai l'arma nucleare". "Devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. E se li devo annientare li annienterò rapidamente", ha aggiunto Trump. "Ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni", ha ribadito.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...