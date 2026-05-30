Trump, 'si spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile'

WASHINGTON, 30 MAG - Donald Trump torna a prendere di mira Leone XIV. "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare! Presidente DONALD J. TRUMP", ha scritto il tycoon sul suo social Truth, postando le foto dell'incontro in Vaticano con il pontefice della delegazione della città di Chicago guidata dal sindaco Brandon Johnson. Papa Prevost, il primo pontefice americano, è nato a Chicago nel 1955.