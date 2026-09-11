WASHINGTON, 11 SET - Donald Trump sembra appisolarsi in una fase della cerimonia al Pentagono per gli attacchi terroristici dell'11 Settembre. Durante la partecipazione, insieme alla first lady Melania, il tycoon ha chiuso gli occhi, scatenando i commenti sui social, in prevalenza sullo scarso rispetto mostrato vista l'importanza dell'iniziativa. La coppia presidenziale al Pentagono ha onorato le vittime del terzo aereo dirottato dai terroristi, schiantatosi proprio sulla sede del Dipartimento della Difesa americano, causando in totale oltre 180 morti.
Trump si appisola al Pentagono alla cerimonia per l'11 Settembre, virale sui social
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