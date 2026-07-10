NEW YORK, 10 LUG - Donald Trump ha "lasciato istruzioni" nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire a portare a termine il suo piano di ucciderlo. Lo ha detto il presidente al New York Post, precisando di aver lasciato detto che "se dovesse succedere qualcosa, bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista".
Trump, 'se l'Iran mi uccide ho lasciato istruzioni, colpirli con potenza mai vista'
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