(Ved. servizio delle ore 21.07) NEW YORK, 17 GIU - I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Lo ha detto Donald Trump sottolineando che potrebbe servire più tempo per un accordo definitivo. "Finché si comportano bene, non mi interessa", ha osservato il presidente.
Trump, scadenza 60 giorni non è inderogabile, può servire di più
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