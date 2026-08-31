NEW YORK, 31 AGO - "Ci piace andare d'accordo con tutti. Uno dei motivi per cui ho così tanto successo è che vado d'accordo con tutti". Lo ha detto Donald Trump dallo Studio Ovale rispondendo a chi gli chiedeva della presenza dei russi al G20 finanziario di Asheville.
Trump, Russia al G20 finanziario? Ci piace andare d'accordo con tutti
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