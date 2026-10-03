WASHINGTON, 02 OTT - Donald Trump è tornato a promettere un bonus di 5.000 dollari per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito 'epubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. "L'unica condizione è che siano spesi in America", ha detto il presidente parlando ad un comizio in Alabama.
Trump ribadisce, 'bonus da 5.000 dollari a ogni americano se vinciamo le midterm'
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