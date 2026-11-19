PECHINO, 19 NOV - Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin "hanno ribadito che una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta. I tre Paesi si impegneranno in un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione delle armi nucleari". E' quanto si legge nella 'Dichiarazione sulla Pace' adottata al termine del trilaterale tra i leader pubblicata sul sito del Cremlino e diffusa dalla tv statale cinese Cctv.
'Trump-Putin-Xi si impegnano a dialogo per prevenire proliferazione armi nucleari'
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