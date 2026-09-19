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Trump propone un nuovo nome per l'IA, 'chiamiamola superiore o estrema'

WASHINGTON, 19 SET - Donald Trump propone su Truth un sondaggio per cambiare il nome all'intelligenza artificiale. "Molti ritengono che le parole 'intelligenza artificiale' siano imprecise e poco efficaci per descrivere l'IA", scrive il presidente americano. "Una definizione molto più elegante e accurata di questo nuovo fenomeno sarebbe intelligenza superiore (SI), oppure intelligenza estrema (EI) o ancora intelligenza suprema (SI)", aggiunge il tycoon che poi invita tutti a votare. "Questo è un sondaggio e apprezzerei se tutti votassero! Qual è il nome migliore per questa rivoluzione?".

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