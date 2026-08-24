WASHINGTON, 24 AGO - L'amministrazione di Donald Trump si appresta a revocare i visti per business e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto o stanno attualmente richiedendo l'asilo. Se attuata, la misura rappresenterebbe la più vasta revoca di massa di visti nella storia degli Usa e andrebbe probabilmente incontro a contestazioni legali. Secondo quanto riferito dall'Associated Press sul proprio sito, e ripreso da vari media Usa, il dipartimento di Stato dovrebbe annunciare nelle prossime settimane la revoca dei cosiddetti visti B1 e B2, rilasciati tra il 2016 e il 2026 - ai titolari che hanno chiesto o stanno chiedendo asilo.
'Trump pronto a revocare 200mila visti a stranieri che hanno chiesto asilo'
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