NEW YORK, 09 SET - "Posso promettervi una cosa: se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da 5.000 dollari a tutti gli adulti, un po' come le aziende successo erogano i dividendi agli azionisti". Lo ha annunciato Donald Trump, sottolineando che l'unica restrizione è che i soldi vanno speso negli Stati Uniti. "SI chiamerà il dividendo Trump", ha messo in evidenza.
Trump promette, 'se vinciamo alle Midterm 5.000 dollari a tutti gli americani'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...