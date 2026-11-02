WASHINGTON, 02 NOV - "I prezzi del petrolio stanno crollando vertiginosamente, con un calo di quasi 10 dollari al barile, un record (maiuscolo, ndr), perché si ritiene che non ci sarà una guerra con l'Iran. L'Iran vuole trovare un accordo, il prima possibile. Potrebbe succedere!". Così Donald Trump su Truth alla vigilia delle elezioni di midterm.
Trump, 'prezzi del petrolio crollano, un accordo con l'Iran può avvenire!'
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