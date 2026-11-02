Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Trump, 'prezzi del petrolio crollano, un accordo con l'Iran può avvenire!'

WASHINGTON, 02 NOV - "I prezzi del petrolio stanno crollando vertiginosamente, con un calo di quasi 10 dollari al barile, un record (maiuscolo, ndr), perché si ritiene che non ci sarà una guerra con l'Iran. L'Iran vuole trovare un accordo, il prima possibile. Potrebbe succedere!". Così Donald Trump su Truth alla vigilia delle elezioni di midterm.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...